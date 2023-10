L’OM s’enflamme pour sa dernière pépite

Thibault Morlain

A 19 ans, Bilal Nadir a visiblement les faveurs de Gennaro Gattuso. En effet, apparu à quelques reprises depuis le début de la saison, le jeune joueur de l’OM montre qu’il peut avoir une carte à jouer dans la rotation sur la Canebière. Jordan Veretout en a d’ailleurs dit plus sur le profil de Nadir, tenant d’ailleurs des propos élogieux à son égard.

Jeudi dernier, face à l’AEK Athènes, Bilal Nadir est apparu pour la première fois en Europa League. Déjà sut le terrain à quelques reprises en Ligue 1, le jeune joueur de l’OM continue de gratter du temps de jeu. A 19 ans, Nadir a visiblement tapé dans l’oeil de Gennaro Gattuso et il peut également compter sur le soutien du vestiaire de l’OM.

« C’est un joueur qui progresse de jour en jour »

En conférence de presse ce samedi, Jordan Veretout a dit tout le bien qu’il pensait de Bilal Nadir. « C’est un joueur qui progresse de jour en jour. Il est au quotidien avec nous, il s’entraîne tous les jours avec nous. C’est sûr que pour franchir le cap c’est plus facile. Il est rentré dans le moule avec tout le monde. Il se donne à fond. Il a les qualités pour », a-t-il confié sur le jeune joueur de l’OM.

« On est très content de Bilal »