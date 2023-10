Du lourd est annoncé pour ce retour à l'OM

Jean de Teyssière

Un renfort de poids va bientôt venir garnir les rangs marseillais. Après avoir été condamné par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à une suspension de quatre mois en raison d'un litige concernant son transfert à Marseille, Pape Gueye voit sa suspension bientôt prendre fin. Un retour qu'attendent avec impatience les joueurs marseillais.

Alors que Pape Gueye avait décidé de rejoindre l'OM plutôt que Watford, un litige a été jugé par le TAS. La sanction est alors tombée et le Sénégalais a été condamné à une suspension de 4 mois. Actuellement, Gueye ne peut donc pas jouer avec Gennaro Gattuso, mais il s'entraîne tout de même avec le groupe de l'OM. Et il s'entraîne visiblement très dur. Pour revenir encore plus fort d'ici quelques semaines ?

Un retour de Pape Gueye en décembre ?

Face à cette suspension, Pape Gueye reste toujours au sein de l'équipe de l'OM. L'international sénégalais s'entraîne tous les jours avec le groupe en attendant de revenir sur les terrains de Ligue 1. Gueye est très apprécié par Gennaro Gattuso, l'entraîneur marseillais et pourrait revenir sur les terrains, selon Le Phocéen , aux alentours du 9 ou 10 décembre prochains. C'est bientôt la fin du calvaire pour le Sénégalais.

Un joueur de l'OM fait une grande annonce sur son avenir https://t.co/AAFQlBchAg pic.twitter.com/nYQdwgSogo — le10sport (@le10sport) October 28, 2023

«Pape bosse bien et à son retour, il sera prêt»