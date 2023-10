OM : Gattuso a déjà réglé le problème de Marcelino ?

Arnaud De Kanel

Depuis le début de la saison, l'OM avait beaucoup de mal à aller au bout de ses matchs. A partir de l'heure de jeu, les Olympiens flanchaient sur le plan physique et la faute avait été mise sur Marcelino et son staff qui avaient négligé cette partie du travail. Mais visiblement, Gennaro Gattuso a déjà rectifié le tir.

L'OM a rencontré de grosses difficultés sur le plan physique depuis le début de la saison. Dès son arrivée, Gennaro Gattuso l'avait d'ailleurs fait remarquer en conférence de presse. Il avait alors promis de régler ce déficit physique en profitant notamment de la trêve internationale. Et selon Jordan Veretout, le technicien italien aurait déjà réussi sa mission.

L'OM beaucoup mieux physiquement

Cela s'est vu sur le terrain jeudi face à l'AEK Athènes. Iliman Ndiaye symbolise bien ce renouveau physique de l'OM. Epuisé à l'heure de jeu il y a quelques semaines, le Sénégalais peut désormais aller au bout des rencontres. Jordan Veretout a noté les immenses progrès physiques de l'OM en conférence de presse ce samedi.

«On se sent mieux et on se sent moins fatigués»