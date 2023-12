OM : Gattuso annonce un coup dur

Alexis Brunet

L'OM affronte le Stade Rennais, dimanche, en clôture de la quatorzième journée de Ligue 1. Les coéquipiers de Jordan Veretout devront réagir après le match nul en championnat contre Strasbourg. Malheureusement les Marseillais seront privés de Joaquin Correa. C'est Gennaro Gattuso qui a annoncé le forfait de l'Argentin en conférence de presse.

Jeudi soir, l'OM a battu l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa. Un succès précieux, car les Marseillais sont actuellement premiers de leur groupe, devant Brighton. Mais la donne est bien différente en championnat. Le club phocéen est bloqué dans la deuxième partie du classement.

Joaquin Correa sera absent face à Rennes

L'OM doit donc l'emporter face à Rennes ce dimanche. Malheureusement les Marseillais ne pourront pas compter sur Joaquin Correa qui s'est blessé face à l'Ajax Amsterdam. Gennaro Gattuso a confirmé l'absence de l'Argentin en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « On a perdu Correa. Là il va falloir qu'on évalue un peu s'il y a d'autres joueurs qui sont en mesure d'être récupérés ou non. »

Mercato : Un indice lâché par l’OM sur la succession de Gattuso ? https://t.co/X2HUa6xvGL pic.twitter.com/W7E7elsN3h — le10sport (@le10sport) December 2, 2023

Gattuso n'est pas inquiet