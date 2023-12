OM : Enfin buteur, Aubameyang raconte son calvaire

Axel Cornic

Recrue star de l’été, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas réussi à faire oublier son prédécesseur Alexis Sanchez pour le moment, avec un manque de réussite criant face aux buts. Mais le triplé marqué tout récemment face à l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa (4-3), pourrait relancer l’attaquant de l’Olympique de Marseille.

Il est quelque part l’exemple parfait de la saison compliquée de l’OM. Fer de lance de l’attaque marseillaise, Pierre-Emerick Aubameyang ne réalise pas un grand retour en Ligue 1, avec un seul but marqué en championnat.

« Quand ça se passe mal, je suis le premier à pas être bien »

Finalement, son triplé en Ligue Europa pourrait finalement être le déclic tant attendu. « Personnellement, quand on est attaquant et qu'on marque des buts. Quand ça se passe mal, je suis le premier à pas être bien. Je suis forcément content de la soirée » a confié l’attaquant de l’OM ce samedi, en conférence de presse.

« Il faut du temps pour retrouver cette sensation du terrain »