OM : Les supporters visés, une star de Gattuso éteint la polémique

Hugo Chirossel

Auteur d’un triplé jeudi dernier lors de la victoire de l’OM face à l’Ajax Amsterdam, Pierre-Emerick Aubameyang ne s’est pas montré très heureux au moment de célébrer ses buts. Une attitude qui a fait parler et sur laquelle l’international gabonais s’est exprimé ce samedi en conférence de presse, à la veille de la réception du Stade Rennais.

Pierre-Emerick Aubameyang est à l’image de l'OM cette saison. Premiers de leur groupe en Ligue Europa, avant de se déplacer à Brighton pour la dernière journée, les Olympiens sont 12e de Ligue 1 et ne se sont plus imposés depuis le 8 octobre dernier. L’attaquant de 34 ans quant à lui a déjà marqué cinq buts en Ligue Europa, dont un triplé jeudi dernier lors de la victoire face à l’Ajax Amsterdam (4-3). Mais en championnat, le compteur de Pierre-Emerick Aubameyang est bloqué à un but.

Aubameyang répond sur ses célébrations contre l’Ajax

Contre l’Ajax Amsterdam, l’attitude de Pierre-Emerick Aubameyang a beaucoup fait parler. En effet, s’il a inscrit un triplé, l’international gabonais n’a pas vraiment célébré ses buts et a affiché une mine plutôt renfrognée, mis à part sur le dernier après lequel il nous a gratifié de son fameux salto. À la veille de la réception du Stade Rennais dimanche au Stade Vélodrome, Pierre-Emerick Aubameyang était justement en conférence de presse et a répondu à une question à ce sujet.

«J'ai les boules de ce début de saison que je suis en train de faire»