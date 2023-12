OM : Riolo valide le coup de poker de Gattuso !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Large vainqueur de l'OL mercredi soir en championnat, l'OM s'est donc relancé dans le contenu de son match, et le 3-5-2 concocté par Gennaro Gattuso pour l'occasion a parfaitement porté ses fruits. Daniel Riolo salue d'ailleurs l'audace tactique de l'entraîneur italien de l'OM et espère qu'il le reconduira pour les prochaines rencontres.

Initialement prévue au 29 octobre dernier avant d'être reportée en raison du caillassage du bus de l'OL aux abords du stade Vélodrome, la rencontre entre l'OM et le club rhodanien s'est disputée mercredi soir. Pour l'occasion, Gennaro Gattuso avait changé ses plans dans la composition de départ, optant pour un 3-5-2 avec Murillo et Lodi en piston. Un choix audacieux de la part du technicien italien de l'OM, puisque son équipe s'est très largement imposée contre l'OL (3-0) et remonte ainsi à la 8e place du classement de Ligue 1.

Riolo a aimé cet OM

Au micro de l'After Foot, sur RMC Sport , Daniel Riolo a semblé enthousiasmée par la performance globale de l'OM sur ce match, et l'a fait savoir : « J'ai aimé la façon dont cette équipe de l'OM a joué ce soir, parce que je trouve que ça n'est pas anodin. Il y a quand même des choses qui sont assez basiques dans le foot. C'est déjà de voir les joueurs que tu as et qu'est-ce qu'ils aiment faire », indique l'éditorialiste de RMC , emballé par le changement tactique opéré par Gattuso pour ce match.

« Ça peut être une référence »