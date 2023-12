L’OM et le RC Lens peuvent provoquer un gros départ

Benjamin Labrousse

Cette saison, pas moins de trois entraîneurs ont d’ores et déjà été débarqué en Ligue 1 avec Laurent Blanc, Fabio Grosso, ainsi que Pierre Aristouty. Mal embarqué ces derniers temps, Montpellier pourrait d’ailleurs se séparer de Michel Der Zakarian. Toutefois, l’entraîneur âgé de 60 ans pourrait se sauver face au RC Lens et à l’OM.

Le mercato hivernal approche à grands pas. Ce mois de janvier sera donc l’occasion pour certains clubs de se renforcer, mais aussi de tirer le bilan de la première partie de saison. En Ligue 1, certains clubs du bas de tableau comme l’OL ou encore le FC Nantes ont d’ailleurs pris des décisions drastiques en se séparant de leur entraîneur, tandis que l’OM a vu Marcelino quitter son poste de manière prématurée.

Incidents OM-OL : Une nouvelle sanction est tombée ! https://t.co/zDPq8p17vj pic.twitter.com/J9d1aGnYY1 — le10sport (@le10sport) December 7, 2023

Un nouvel entraîneur de Ligue 1 menacé

Si l’ancien entraîneur marseillais n’a donc pas été mis à pied, trois entraîneurs l’ont été en Ligue 1, avec Laurent Blanc et Fabio Grosso à l’OL, ainsi que Pierre Aristouy à Nantes. Selon les dernières indiscrétions de FootMercato , le prochain entraîneur de Ligue 1 à être débarqué pourrait s’avérer être Michel Der Zakarian. Montpellier n’y arrive plus, et pointe actuellement à une bien triste 13ème place.

Der Zakarian pourrait être débarqué face à Lens ou l'OM

Selon le média, Michel Der Zakarian possède encore une marge de trois matchs pour changer son destin. Montpellier affrontera le RC Lens ce vendredi, avant de se déplacer à Metz le 17 décembre, puis affrontera l’OM le 20 décembre. À suivre...