Payet : Le boss de l’OM se fait dézinguer

Aujourd'hui à Vasco de Gama, Dimitri Payet n'imaginait pas il y a encore quelques mois rejoindre le Brésil. Le joueur espérait raccrocher les crampons à Marseille à l'issue de cette saison, mais Pablo Longoria en a décidé autrement. Pour Jérôme Rothen, le président de l'OM a eu tout faux dans ce dossier et a manqué de respect à l'une des légendes du club.

La carrière de Dimitri Payet était tracée. Le joueur espérait disputer une dernière saison en Ligue 1 avant d'entamer un projet de reconversion au sein du club. Mais Pablo Longoria en a décidé autrement. Le président de l'OM a souhaité tourner la page à un an de la fin de son contrat. En larmes, Payet s'était présenté devant les journalistes avant de rejoindre Vasco de Gama. Pour Jérôme Rothen, le comportement de Longoria est critiquable.

« Ce mec a marqué l’histoire du club »

« On peut tout dire sur Payet. Parler de sa constance, sa régularité, son poids, son hygiène de vie. Mais ce mec a marqué l’histoire du club. Et il faut respecter. Si ces mecs ont envie encore de s’investir, il faut faire en sorte de les garder car c’est important en terme d’image. Mais Longoria leur a coupé la tête, à Mandanda aussi. Où on va !? Il faudrait peut-être qu'il ouvre le livre d'histoire du club et qu'il respecte ces personnes » a déclaré l'ancien du PSG. Surtout que récemment, une autre légende marseillaise a été mise de côté. Arrivé en tant que conseiller sportif, Jean-Pierre Papin a été remplacé par Mehdi Benatia et renvoyé en National 3 pour entraîner la réserve.

Rothen ne digère pas la mise à l'écart de Papin