Le transfert de Payet influencé par une légende de l'OM ?

Thibault Morlain

Libre après la rupture de son contrat avec l'OM, Dimitri Payet avait différentes options pour continuer sa carrière. Le choix a finalement été fait et c'est au Brésil, à Vasco de Gama, que le milieu offensif a posé ses valises. Un transfert de Payet dans lequel a pesé certains anciens membres de l'OM. Explications.

A l'heure où tout le monde part en Arabie Saoudite pour toucher le pactole, Dimitri Payet a lui pris une autre direction pour sa carrière. L'ex-joueur de l'OM avait différentes propositions, mais c'est bien à Vasco de Gama qu'il a décidé d'aller jouer. Un choix étonnant de la part de Payet, mais qui a toutefois ses explications.

Payet inspiré par Gignac

Parti au Brésil, Dimitri Payet en a surpris plus d'un avec son choix de carrière. Et l'ancien joueur de l'OM a avoué à La Provence que le cas d'André-Pierre Gignac, parti lui au Mexique, l'avait inspiré : « Est-ce que l'exemple d'André-Pierre Gignac m'a inspiré ? Oui. En voyant ses matchs, la passion des supporters là-bas m'avait marqué. Le choix de Dédé avait surpris tout le monde, il fallait le respecter, et au final ce qu'il a fait est exceptionnel ».

« J'ai pu parler à Gerson, à Sampaoli »