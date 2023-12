Gattuso lance sa révolution à l’OM, le vestiaire valide

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Gennaro Gattuso a, peut-être, trouvé la bonne formule. Le technicien italien a reconduit son 3-5-2 face à Lorient ce dimanche et a obtenu une nouvelle victoire (4-2). Pour Pau Lopez, ce schéma a permis à l'OM de se renforcer, aussi bien sur le plan offensif, que défensif. Plus généralement, le portier espagnol a rendu hommage au travail effectué par son entraîneur.

Depuis mercredi dernier et la rencontre face à l'OL, Gennaro Gattuso s'essaie au 3-5-2. Et pour l'heure, c'est une totale réussite. L'OM a empoché sa deuxième victoire, face à Lorient. Même si la formation a encaissé deux buts ce dimanche, Pau Lopez estime que son groupe se montre beaucoup plus solide avec ce schéma.

OM : Gattuso se fait interpeller après son coup avec Aubameyang https://t.co/2JRe0UXm49 pic.twitter.com/xcwLTILlf0 — le10sport (@le10sport) December 10, 2023

« L'équipe a changé »

« Si l’équipe est plus solide ? Oui, je pense. Comme je l'ai dit, depuis l'arrivée du coach, l'équipe a changé. Elle a changé physiquement, elle a changé avec le ballon, elle a changé dans l'envie qu'elle a » a lâché le portier de l'OM en zone mixte.

« Il montre tous les jours une grosse envie »