Futur président de l’OM ? Payet lâche ses vérités

Thibault Morlain

Aujourd’hui, c’est Pablo Longoria qui est le président de l’OM. Mais alors que l’Espagnol est passé proche d'un départ il y a quelques semaines, le club phocéen pourrait avoir besoin de se trouver un nouveau boss à l’avenir. Et si le successeur de Longoria n’était autre que Dimitri Payet ? Parti de l’OM, le joueur de Vasco de Gama dispose d’une clause de reconversion à Marseille. De là à devenir le prochain président olympien ? Payet a évoqué le sujet.

Alors qu’il avait encore un an de contrat à l’OM, Dimitri Payet n’entrait plus dans les plans de Pablo Longoria et de la direction olympienne. Poussé au départ, le Réunionnais a alors rebondi au Brésil, à Vasco de Gama. Toutefois, l’histoire n’est pas terminée entre Payet et l’OM. En effet, l’ancien numéro 10 marseillais dispose d’une clause de reconversion au sein du club phocéen une fois qu’il aura pris sa retraite. Mais que fera Dimitri Payet à l’OM ?

Ça se confirme pour ce transfert de l’OM https://t.co/EH8sYGL22A pic.twitter.com/Jul12ZSt86 — le10sport (@le10sport) December 10, 2023

« Président, on n’y est pas encore… »

Dans un entretien accordé à Téléfoot , Dimitri Payet a évoqué son futur retour à l’OM. Interrogé sur la possibilité de devenir président du club phocéen, il a alors répondu : « Ça sera quoi ma reconversion ? Entraîneur, directeur sportif, président ? Président, on n’y est pas encore… Je l’ai déjà dit, je n’y pense pas car pour moi, je n’ai pas fini. Quand je sentirais qu’on est sur la fin, je me poserais, je réfléchirais. J’y pense pas encore. Tout ce que je sais, je veux aider l’OM à grandir encore et encore et à gagner ».

« Ma reconversion au club est programmée »