Mercato : L'OM veut éviter une nouvelle catastrophe

Arnaud De Kanel

Suspendu 4 mois après son transfert avorté à Watford en 2020, Pape Gueye a purgé sa peine et il est de nouveau à disposition de Gennaro Gattuso. Le coach italien l'a fait entrer en jeu face à l'OL pour qu'il commence à trouver du rythme. En coulisses, l'OM s'active pour prolonger son contrat.

En manque de solutions au milieu de terrain avec les blessures de Valentin Rongier et de Geoffrey Kondogbia, Gennaro Gattuso peut désormais compter sur un renfort de poids en la personne de Pape Gueye. Le milieu de terrain sénégalais a purgé sa suspension de 4 mois et il va rendre de précieux services jusqu'à la CAN.

OM : Papin lâche ses vérités après la révolution https://t.co/T8YF6sRsvx pic.twitter.com/NXuGFNwrm4 — le10sport (@le10sport) December 10, 2023

L'OM veut le prolonger

En fin de contrat à l'issue de la saison, Pape Gueye possède une belle petite cote à l'étranger. Pour éviter de le voir partir libre et de s'asseoir à nouveau sur un beau chèque comme ce fut le cas avec Boubacar Kamara, l'OM aurait entamé des négociations pour le prolonger selon L'Equipe .

Gueye présent face à Lorient ?