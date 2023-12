OM : Une catastrophe attend Gattuso ?

Arnaud De Kanel

A première vue, l'OM dispose d'un calendrier relativement simple jusqu'à la trêve et le club phocéen a l'occasion de faire le plein en capitalisant sur sa bonne lancée. Mais au retour des fêtes, les choses risquent de se compliquer pour Gennaro Gattuso. En effet, pas moins de huit joueurs risquent d'être sélectionnés pour participer à la CAN au mois de janvier, faisant de l'OM le club le plus touché de Ligue 1.

Si les championnats avaient été suspendus durant la Coupe du monde au Qatar disputée au beau milieu de la saison, ce ne sera pas le cas de la CAN. Du 13 janvier au 11 février, les 24 meilleures équipes africaines vont se disputer le trophée continental. Et cette année, l'OM risque d'en faire les frais.

8 joueurs de Gattuso concernés

C'est une catastrophe à laquelle se prépare l'OM. Dans son effectif, Gennaro Gattuso devrait perdre huit joueurs durant la CAN. Chancel Mbemba (RD Congo), Amine Harit (Maroc), Azzedine Ounahi (Maroc), Pape Gueye (Sénégal), Ismaïla Sarr (Sénégal), Iliman Ndiaye (Sénégal), François Mughe (Cameroun) et Simon Ngapandouetnbu (Cameroun) sont en effet susceptibles d'être appelés dans leurs sélections respectives. Avec 8 joueurs concernés, l'OM est donc le club le plus potentiellement touché de Ligue 1 avec le FC Metz et Lorient.

L'OM plus touché que ses rivaux

A titre de comparaison, les principaux rivaux de l'OM sont un peu plus épargnés. Le PSG devrait uniquement perdre Achraf Hakimi tandis que l'AS Monaco devrait se passer de cinq joueurs avec Ismail Jakobs (Sénégal), Mohammed Salisu (Ghana), Wilfried Singo (Côte d'Ivoire), Mohamed Camara (Mali) et Krépin Diatta (Sénégal). L'OGC Nice risque d'être un peu plus touché avec six joueurs concernés, à savoir Terem Moffi (Nigeria), Jérémie Boga (Côte d'Ivoire), Sofiane Diop (Maroc), Hicham Boudaoui (Algérie), Badredine Bouanani (Algérie) et Youcef Atal (Algérie). Le RC Lens et le LOSC devraient quant à eux perdre quatre joueurs puisque Massadio Haïdara (Mali), Salis Abdul Samed (Ghana), Nampalys Mendy (Sénégal), Morgan Guilavogui (Guinée), Nabil Bentaleb (Algérie), Adam Ounas (Algérie), Akim Zedadka (Algérie) et Ivan Cavaleiro (Angola) sont concernés.