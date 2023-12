Un joueur de l’OM métamorphosé par son transfert ?

Arnaud De Kanel

Depuis qu'il est arrivé à l'OM, à l'été 2020, Pape Gueye ne s'est jamais réellement imposé. Totalement oublié par Igor Tudor, le Sénégalais été contraint d'aller voir ailleurs l'hiver dernier. Il avait alors rejoint le FC Séville durant six mois, période durant laquelle il a livré sa plus belle facette. Aliou Cissé estime que ce transfert a changé beaucoup de choses pour lui.

Eloigné des terrains pendant 4 mois suite à une suspension liée à un litige dans son transfert, Pape Gueye peut de nouveau jouer au football avec l'OM. Les supporters et les dirigeants olympiens espèrent revoir le Pape Gueye du FC Séville qui avait brillé durant la deuxième partie de saison 2022-2023 lorsque le club phocéen l'avait prêté.

La prochaine signature de l’OM déjà connue ? https://t.co/ZQLec7NzpM pic.twitter.com/zKxUY518AU — le10sport (@le10sport) December 9, 2023

«Depuis son passage à Séville, on découvre un autre Pape»

Aliou Cissé ne se fait pas beaucoup de souci pour ça. Selon lui, Pape Gueye est métamorphosé depuis son passage à Séville. « Depuis son passage à Séville, on découvre un autre Pape. Il travaille encore plus dur. Il est encore plus exigeant envers lui-même. Il a retrouvé de la confiance. Il a eu la chance d’évoluer à plusieurs postes, au milieu de terrain, relayeur ou récupérateur, et parfois même en défense centrale. Il revient à Marseille fort de ce bagage technique et tactique », a déclaré le sélectionneur du Sénégal dans les colonnes de La Provence .

«Il n’a plus peur de prendre ses responsabilités»