Un renfort vient en aide à l’OM, le vestiaire savoure

La rédaction

Suspendu quatre mois par la Fifa pour avoir rejoint l’OM à l'été 2020 après la signature d'un pré-contrat avec Watford, Pape Gueye a retrouvé les terrains le temps de quelques minutes mercredi contre l’OL. Une grande satisfaction pour le milieu de terrain, mais également ses coéquipiers qui ne l’ont pas lâché. Vitinha raconte ce retour.

Pape Gueye avait forcément le sourire mercredi soir, et pas uniquement pour le large succès de l’OM contre l’OL (3-0) au Vélodrome. Le Sénégalais de 24 ans a eu l’occasion de retrouver la compétition, la fin d’un calvaire de quatre mois à cause d’une sanction décidée par la Fifa et confirmée cet été par le Tribunal arbitral du sport après son arrivée à l’OM, le milieu ayant dans un premier temps signé un pré-accord avec Watford avant de faire volte-face à l'été 2020. Présent en conférence de presse ce vendredi, Vitinha s’est prononcé sur ce retour et le rôle du vestiaire.

L'OM réactive une piste sur le mercato https://t.co/eGQ2EucvL7 pic.twitter.com/hRxMT9TPkb — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

« On avait des mots pour le rebooster »

« On a plaisanté avec lui, on avait des mots pour le rebooster. Sa situation n'était pas facile. Je n'aimerais pas vivre ça. On ne l'a pas mis de côté. Il était tout le temps avec nous. Il fallait qu'il se sente bien. Il est maintenant prêt, j'espère qu'il sera heureux, c'est le plus important », s’est réjoui Vitinha, relayé par RMC .

« C'était un moment compliqué »