OM : Nouveau renfort pour Gattuso, il annonce du lourd

Arnaud De Kanel

Gennaro Gattuso peut s'appuyer sur un nouveau renfort ! De retour de suspension, Pepe Gueye est à disposition du coach de l'OM depuis mercredi où il était d'ailleurs entré en jeu face à l'OL. Les attentes placées en lui sont grandes et Aliou Cissé prédit un très grand Pape Gueye dans les semaines à venir.

Alors que le milieu de terrain de l'OM est décimé avec les blessures de Valentin Rongier et de Geoffrey Kondogbia, Gennaro Gattuso peut au moins se réjouir du retour de Pape Gueye. Le milieu de terrain sénégalais a purgé sa suspension et il va pouvoir commencer à enchainer et trouver du rythme. Plus endurci que jamais après cette épreuve, Gueye va sans aucun doute passer le cap tant attendu pour devenir une référence à son poste selon Aliou Cissé.

«On sait qu’il a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs joueurs à son poste»

Le sélectionneur du Sénégal s'est montré très optimiste au sujet du joueur de l'OM dans les colonnes de La Provence . « Quand Pape est arrivé à Marseille, il n’avait que 21 ans. Aujourd’hui il va sur ses 25 printemps (le 24 janvier). Il grandit à son rythme, ni trop vite, ni trop lentement. On est un peu pressé avec Pape. Quand on le regarde, il y a beaucoup d’attentes. On sait qu’il a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs joueurs à son poste. C’est tout un processus, qui se poursuit à travers les matches en club, avec le Sénégal, ceux qu’il joue en Coupe du monde », a estimé Aliou Cissé, avant de poursuivre.

«Il va devenir le joueur que tout le monde attend»