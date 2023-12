Problème pour l’OM, Gattuso interpelle son vestaire

Hugo Chirossel

Si l’OM sort de trois victoires consécutives au Stade Vélodrome, où il n’a encaissé qu’un seul but en championnat depuis le début de la saison, les Olympiens ont plus de difficultés à l’extérieur. Un sujet évoqué par Gennaro Gattuso ce vendredi en conférence de presse, à deux jours du déplacement à Lorient.

L’OM s’est donné un peu d’air. En l’espace de six jours, les Olympiens ont enchaîné trois victoires consécutives à domicile, contre l’Ajax Amsterdam (4-3), le Stade Rennais (2-0) et l’OL (3-0). Désormais, ce sont deux déplacements qui se profilent. Le premier dimanche à Lorient, avant de se rendre à Brighton jeudi pour la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. Depuis le début de saison, l’OM affiche un visage différent à l’extérieur et à domicile, ce que n’arrive pas à expliquer Gennaro Gattuso.

«Je n'arrive pas à l'expliquer»

« C'est une question que vous me posez assez souvent, mais je n'arrive pas à l'expliquer. Effectivement, nous avons encaissé un but à la dernière minute contre Lens, et également à la quatrième et onzième minute contre Nice. Cela montre clairement que nous n'avons pas été suffisamment performants à l'extérieur. Depuis mon arrivée ici à Marseille, c'est notre schéma : de bons résultats à domicile et des performances moins convaincantes à l'extérieur. Hormis contre Strasbourg, où nous avons chuté en seconde période, je pense que l'équipe a bien joué. Mais il est évident que nous avons montré de la qualité contre Nice et Monaco, même si c'était mon premier match en tant qu'entraîneur de l'équipe », a déclaré Gennaro Gattuso, ce vendredi en conférence de presse.

«Nos prestations à l'extérieur ont été insuffisantes»