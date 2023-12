Mercato - OM : Le vestiaire s'enflamme pour sa nouvelle star

Alexis Brunet

La saison dernière, Alexis Sanchez a régalé les supporters de l'OM. Malheureusement le Chilien n'aura pas fait long feu dans le sud de la France, car il est reparti du côté de l'Inter Milan. Pablo Longoria devait donc trouver une nouvelle star pour l'attaque marseillaise, et il a décidé de miser sur Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais enchaîne enfin les buts, et Vitinha a d'ailleurs encensé son coéquipier en conférence de presse.

Chaque mercato est animé du côté de l'OM. Cet été, Pablo Longoria a tout fait pour essayer de garder Alexis Sanchez. Le Chilien avait été la belle satisfaction de l'attaque marseillaise, mais il a finalement décidé de revenir à l'Inter Milan. Le dirigeant espagnol a donc dû dénicher une nouvelle star pour Marseille, et son choix s'est porté sur l'ancien joueur du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang monte en régime

La tâche n'était pas facile pour Pierre-Emerick Aubameyang, tant Alexis Sanchez avait fait forte impression. De plus cela c'était mal parti pour le Gabonais, car il a mis un peu de temps à s'acclimater, et enchaîner les bonnes performances. L'ancien Gunner est peut-être enfin lancé, car il reste sur trois matches très aboutis. Le Gabonais a signé un triplé contre l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa, puis il a inscrit un but contre le Stade Rennais, et enfin contre l'OL il a délivré deux passes décisives, et il y est allé de sa réalisation.

L'OM réactive une piste sur le mercato https://t.co/eGQ2EucvL7 pic.twitter.com/hRxMT9TPkb — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

Vitinha veut apprendre d'Aubameyang