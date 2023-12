OM : «Inquiet», Gattuso lance un avertissement au vestiaire

Benjamin Labrousse

Ce dimanche, l’OM se rend sur la pelouse de Lorient (20h45) en clôture de la 15ème journée de Ligue 1. Les Marseillais ont ainsi l’occasion d’enchaîner avec un quatrième succès consécutif en cas de victoire. Mais alors que depuis le début de saison, le club phocéen connaît des difficultés en déplacement, Gennaro Gattuso a tenu à alarmer son vestiaire à ce sujet.

L’OM va mieux. Après plusieurs matchs compliqués, la formation de Gennaro Gattuso a su relever la tête avec plusieurs succès de taille. Après la victoire en Europa League face à l’Ajax (4-3) le 30 novembre dernier), Marseille a enchaîné en Ligue 1 avec des succès face au Stade Rennais (2-0) dimanche dernier, puis face à l’OL (3-0) ce mercredi soir. Si l’OM semble désormais en confiance à domicile, cela semble moins être le cas en déplacement.

L'OM annonce une mauvaise nouvelle https://t.co/CYJGYqxJoP pic.twitter.com/gmyxdavjGb — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

L’OM dans le dur loin du Vélodrome

Et pour cause. Depuis le début de la saison, l’OM n’a jamais remporté le moindre match à l’extérieur. Le club marseillais affiche un bilan de trois matchs nuls et quatre défaites en déplacement, et doit rapidement se ressaisir loin du Vélodrome. Présent en conférence de presse ce vendredi, Gennaro Gattuso a d’ailleurs tenu à prévenir ses joueurs quant à l’importance de rester solide mentalement après cette belle série récente.

« Moi, je ne suis jamais tranquille, toujours inquiet avec mon équipe »