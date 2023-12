OM : Il répond à Gattuso sur son calvaire

La rédaction

Alors que Gennaro Gattuso lui exigeait de sourire davantage après le match contre l'AEK (2-0), en raison de son manque de réussite depuis son arrivée à l'OM, Vitinha, auteur d'un but et une passe décisive mercredi soir contre l'OL (3-0), a semblé retrouver de la confiance. Présent conférence de presse ce vendredi, le Portugais est revenu sur cet épisode.

En manque de confiance depuis son arrivée à l'OM en janvier 2023, Vitinha a traversé des moments difficiles, restant souvent muet face aux buts. Une situation qui a eu un impact fort sur la santé mentale du joueur. D'ailleurs son coach, Gennaro Gattuso avait apporté tout son soutien au Portugais, après la victoire marseillaise sur la pelouse de l'AEK Athènes (2-0) en Ligue Europa, le 9 novembre dernier. Le technicien italien avait notamment exigé à son joueur de « sourire » davantage.

L'OM réactive une piste sur le mercato https://t.co/eGQ2EucvL7 pic.twitter.com/hRxMT9TPkb — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

« Il faut dire que le foot n'est pas toujours facile »

Et ce fameux sourire, l'ancien de Braga l'a retrouvé ce mercredi, où il a été auteur d'un but et une passe décisive après le large succès de l'OM face à l'OL (3-0). Présent en conférence de presse ce vendredi, Vitinha est revenu sur les mots de Gattuso. Il en sourit : « C'est vrai. Le coach m'en a parlé. Il faut dire que le foot n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours si simple de garder le sourire. Il faut faire attention pour ne pas se retrouver dans des situations plus compliquées. Le cœur doit y être. C'est pour ça qu'il m'a dit ça. Je dois être heureux. Quand il dit que je dois sourire, ça veut dire que je dois me sentir heureux. Il faut que je sente ce bonheur au quotidien à l'entraînement » .

« Des gens m'ont aidé. Etre heureux est très important »