Vente OM : McCourt lâche une annonce à 600M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme l'a laissé entendre le 10Sport.com dès le mois de juin, Frank McCourt se montre à l'écoute et est disposé à vendre l'OM en cas d'offre satisfaisante. Selon le journaliste Romain Haering, le propriétaire du club marseillais refuserait de perdre de l'argent et réclamerait une somme comprise entre 500 et 600M€.

Deux clans s'affrontent dans le dossier lié à la vente de l'OM. Ceux qui pensent que Frank McCourt se séparera du club dans les prochains jours et ceux qui démentent. Journaliste pour Le Phocéen, Romain Haering fait partie de la seconde catégorie. Selon lui, des investisseurs ont approché Frank McCourt, qui se serait montré exigeant. Et effectivement, des émissaires saoudiens avaient atterri à Marseille pour prendre la température selon les informations du 10Sport.com.

OM : «Inquiet», Gattuso lance un avertissement au vestiaire https://t.co/GZSY2bB6qo pic.twitter.com/8aFvt97VAb — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

McCourt a fixé le prix de l'OM

« La réalité, c’est qu’il y a eu des approches et ce n’est pas allé beaucoup plus loin. Il n’y a pas eu de communiqué en relecture. Cela tapait à la porte pour demander le prix. On leur a dit non, soit Frank McCourt ne veut pas vendre, point. Soit on a dit que c’était 500 ou 600 millions d’euros. Ce n’est pas si clair que McCourt ne veuille pas vendre » a confié Haering lors de l'émission l'O M Café. Le journaliste ne cache pas ses doutes sur la réelle volonté de McCourt.

McCourt vraiment prêt à vendre l'OM ?