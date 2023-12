Son transfert à l'OM l'a «choqué»

Benjamin Labrousse

Arrivé cet été à l’OM, Michael Murillo enchaîne les prestations solides malgré son faible temps de jeu. Recruté contre 2,5M€ en provenance d’Anderlecht, le latéral Panaméen n’était clairement pas la recrue la plus attendue du côté de la cité phocéenne. Murillo a d’ailleurs révélé avoir été choqué de l’intérêt marseillais à son égard.

L’OM peut enchaîner. Au sortir de son beau succès face à l’OL ce mercredi soir (3-0), le club phocéen se rend sur la pelouse de Lorient en clôture de la 15ème journée de Ligue 1 ce dimanche (20h45). Une rencontre dans laquelle Gennaro Gattuso pourrait renouveler son dispositif en 3-5-2, alors que ce dernier s’était montré efficace face à Lyon. Ainsi, l’Italien devra trancher entre Jonathan Clauss et Michael Murillo pour une place de titulaire au poste de piston/latéral droit.

Michael Murillo, une carrière atypique

Car si l’international Français part forcément favori, son coéquipier panaméen s’est distingué cette semaine. Auteur de son premier but sous le maillot de l’OM face à l’OL, Michael Murillo commence petit à petit à s’adapter à son nouveau club. Arrivé à l’OM cet été à 27 ans, le latéral a connu une carrière atypique avec un transfert au New-York Red Bulls à 22 ans, avant de rejoindre l’Europe et de se démarquer du côté d’Anderlecht en Belgique. Mais vraisemblablement, Michael Murillo ne s’attendait pas à rallier l’OM.

« J’étais très ému et même choqué ! »