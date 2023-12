Aubayemang : L’OM dévoile tout sur son calvaire

La rédaction

En grande difficulté depuis le début de la saison, Pierre-Emerick Aubameyang a retrouvé des couleurs ces dernières semaines. Pour preuve, l'attaquant gabonais a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives lors de ses 4 derniers matchs. Invité de Rothen s'enflamme ce lundi, Basile Boli, désormais ambassadeur de l'OM, est revenu sur les moments compliqués vécus par l'ancien Stéphanois.

Il est inarrêtable. Etincelant ces dernières semaines sous la tunique de l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang a encore frappé, s'offrant un doublé lors de la probante victoire face à Lorient (4-2) ce dimanche soir en Ligue 1. Si tout semble sourire au Gabonais maintenant, lui qui a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives lors de ses 4 derniers matchs, celui-ci a pourtant traversé une longue et incessante zone de turbulences.

« Son père n'était pas là »

Présent sur le plateau de Rothen s'enflamme ce lundi, Basile Boli, actuellement ambassadeur de l'OM, s'est exprimé sur le calvaire vécu par l'ancien joueur du FC Barcelone et de Chelsea durant une bonne partie de cette moitié de saison. « Je vais parler par exemple d'Aubameyang. Son père n'était pas là donc on l'a un petit peu encadré. Il y a eu le retour de son père et il fallait qu'il prenne un peu confiance » .

« Au départ c'est difficile pour tous les joueurs »