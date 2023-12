Le vestiaire de l’OM répond à Gattuso après son coup de gueule

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM a assuré l'essentiel ce dimanche soir. Le club marseillais s'est imposé sur la pelouse de Lorient (2-4), grâce notamment à un doublé inscrit par Pierre-Emerick Aubameyang. Mais malgré ce résultat, Gennaro Gattuso est apparu le visage fermé face aux médias, irrité par la seconde période effectuée par son équipe. Une colère justifiée selon Pau Lopez.

L'OM l'a emporté sur la pelouse de Lorient ce dimanche (2-4), mais l'impression laissée par la formation de Gennaro Gattuso n'est pas convaincante. Les joueurs marseillais ont semblé ailleurs en seconde période après une très bonne première mi-temps. Un comportement inacceptable pour le technicien transalpin. « La différence entre les deux périodes? C'est vraiment difficile à expliquer. Je leur ai dit que je n'étais pas vraiment content. Il y a pas mal d'aspects qu'on doit améliorer. Ce que je vois, c'est qu'on a très bien joué et que ça peut basculer parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait en termes de mentalité » a confié l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.

« On est d'accord avec lui »

Présent en zone mixte, Pau Lopez n'a pas contredit son entraîneur. « Oui, je pense qu'on est d'accord avec lui, même avec la situation qu'on a eue sur le terrain. Je pense qu'on a bien joué en première mi-temps, on a marqué des buts, on a bien joué. En deuxième mi-temps, on n'a fait que défendre. Alors, il faut changer un peu la mentalité, il faut garder la même mentalité pendant les quatre-vingt-dix minutes parce que ce n'est pas possible, sinon on va perdre des points comme ça » a lâché le portier de l'OM.

« Peut-être que l'on pense que le match est fini »