OM : Furieux, Gattuso interpelle son vestiaire

Arnaud De Kanel

L'OM enchaine ! L'équipe phocéenne a poursuivi sa belle dynamique en signant un quatrième succès consécutif dimanche soir sur la pelouse du Moustoir, à Lorient (2-4). Si les Olympiens ont étrillé leurs adversaires en première période, la seconde a été beaucoup plus compliquée. Très remonté après ses joueurs, Gennaro Gattuso veut changer les mentalités.

Après avoir triomphé sur l'Ajax, le Stade Rennais et l'OL en moins d'une semaine, l'OM a continué sur sa folle lancée en battant le FC Lorient (2-4). Les Olympiens se sont facilités les choses en marquant deux buts dans les dix premières minutes avant d'aggraver le score avant la mi-temps. A 4-1 au retour des vestiaire, on était encore loin de s'imaginer toutes les frayeurs qui allaient suivre pour l'OM avec notamment un but de Benjamin Mendy, un double sauvetage miraculeux ainsi qu'un carton rouge pour Jonathan Clauss. Le club phocéen a tout de même signé son premier succès à l'extérieur de la saison en Ligue 1 mais ça n'a pas été du goût de Gennaro Gattuso.

«Je leur ai dit que je n'étais pas vraiment content»

Le coach de l'OM était intenable dans sa zone technique. Son capitaine Samuel Gigot lui a même fait comprendre en plein match qu'il devait un peu lâcher ses joueurs. Mais les craintes de Gattuso se sont avérées puisque l'OM est passé à côté de sa seconde période. L'Italien n'était toujours pas redescendu après le coup de sifflet final. Il insiste sur l'aspect psychologique.

«Il y avait plein de choses qui ne me plaisaient pas»