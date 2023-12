Lorient - OM : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Thibault Morlain

Ce dimanche, la 15ème journée de Ligue 1 va se clore avec la rencontre entre Lorient et l’OM. Avant d’aller défier Brighton en Europa League, le club phocéen va donc se rendre en Bretagne pour y défier les Merlus de Régis Le Bris. Le 10 Sport vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur cette rencontre du championnat de France.

En haut de tableau, le PSG et l’AS Monaco se sont imposés lors de cette 15ème journée. Une victoire que Lorient et l’OM voudront également aller chercher ce dimanche soir. 16ème de Ligue 1 avant ce week-end, les hommes de Régis Le Bris accueillent le groupe de Gennaro Gattuso, actuellement 8ème du championnat de France. Le coup d’envoi sera donné à 20h45 sur la pelouse du Moustoir. Une rencontre que vous pourrez suivre sur les plateformes de Prime Vidéo .

Quelles équipes pour Lorient - OM ?

A quoi s’attendre pour cette opposition entre Lorient et l’OM ce dimanche soir sur la pelouse du Stade du Moustoir ? Selon L’Equipe , Régis Le Bris pourrait aligner son équipe en 4-2-3-1 avec ces joueurs : Mvogo - Le Goff, Talbi, Laporte, Kalulu - Innocent, Abergel - Mendy, Ponceau, Faivre - Dieng.



Face à Lorient, Gennaro Gattuso pourrait lui repartir sur un 3-5-2 alors que ce schéma avait fonctionné face à l’OL. Ainsi, l’OM pourrait évoluer avec la composition suivante : Lopez - Balerdi, Gigot, Mbemba - Lodi, Harit, Ounahi, Veretout, Clauss - Aubameyang, Vitinha.

Deux équipes qui ont besoin de points

Ce dimanche soir, Lorient et l’OM auront un objectif : s’imposer et prendre les 3 points. En effet, les Merlus et les Phocéens ont besoin de points au classement. 16èmes et barragistes avant cette journée, les joueurs de Régis Le Bris doivent s’éloigner de la zone rouge, eux qui n’ont plus gagné depuis 5 matchs maintenant. En face, l’OM a retrouvé quelques couleurs, restant sur deux victoires consécutives en Ligue 1, contre Rennes et l’OL. Continuer cette bonne série permettrait alors aux joueurs de Gennaro Gattuso de rester proches des équipes du Top 5.