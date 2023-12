Vente OM : La réponse de McCourt à l’Arabie Saoudite est dévoilée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Coup de froid dans le dossier lié à la vente de l'OM. Selon le journaliste Romain Haering, Frank McCourt aurait été approché ces derniers, mais les négociations ne seraient pas allées bien loin. Les demandes XXL de l'Américain n'ont pas facilité les discussions entre les différentes parties. Aujourd'hui, ce dossier serait au point mort.

Contrairement au journaliste Thibaud Vézirian, Romain Haering est convaincu que Frank McCourt ne vendra pas l'OM dans un avenir proche. S'il est vrai que l'Américain se montre à l'écoute comme l'a annoncé le 10Sport.com, aucune proposition ne semble l'avoir convaincu. Il faut dire que McCourt réclame beaucoup, beaucoup d'argent. Selon le journaliste du Phocéen, l'OM serait valorisé aux alentours de 600M€.





OM : «Inquiet», Gattuso lance un avertissement au vestiaire https://t.co/GZSY2bB6qo pic.twitter.com/8aFvt97VAb — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

« La réalité, c’est qu’il y a eu des approches, mais... »

« La réalité, c’est qu’il y a eu des approches et ce n’est pas allé beaucoup plus loin. Il n’y a pas eu de communiqué en relecture. Cela tapait à la porte pour demander le prix. On leur a dit non, soit Frank McCourt ne veut pas vendre, point. Soit on a dit que c’était 500 ou 600 millions d’euros. Ce n’est pas si clair que McCourt ne veuille pas vendre » a confié Romain Haering lors de l'émission Le Café OM . Selon lui, McCourt ne semble pas vouloir se séparer de l'OM.

« La réponse c’était non »