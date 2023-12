L’OM trouve la perle rare, l’entraîneur s’enflamme !

Thomas Bourseau

Pierre-Emerick Aubameyang a débarqué à l’OM à la dernière intersaison après des passages à Chelsea, Barcelone, Arsenal ou encore le Borussia Dortmund. De quoi permettre au buteur gabonais d’avoir une certaine expérience et une discipline de travail qui en fait un exemple aux yeux de son entraîneur Gennaro Gattuso.

Certes, Pierre-Emerick Aubameyang a eu du mal à déclencher son compteur buts avec l’OM. Néanmoins, lors des trois dernières sorties de l’équipe entraînée par Gennaro Gattuso, Aubameyang a inscrit cinq buts.

«Quelqu'un qui a fait preuve d'humilité tout au long de sa carrière»

De quoi permettre à Gennaro Gattuso de lui rendre hommage en conférence de presse vendredi. « C'est quelqu'un, je pense, pour qui il est normal, en tant qu'attaquant, de vivre pour les buts. Il a encore besoin de travailler sur la force de ses jambes, car lorsqu'on est un joueur de 34 ou 35 ans, il est très important d'avoir cette force. Il est resté ici à Marseille lors de la trêve internationale alors que le Gabon avait un match à disputer, mais il avait quelques problèmes physiques. Donc, il est resté ici et a travaillé très dur. Comme je l'ai déjà dit, c'est un joueur qui s'entraîne très bien. Chapeau à lui. Il est inutile de parler de lui uniquement sur le plan humain, car c'est quelqu'un qui a fait preuve d'humilité tout au long de sa carrière ».

Mercato : L’OM a identifié son prochain transfert https://t.co/dxCeAjPH7d pic.twitter.com/v3HIAamrea — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

«Les autres joueurs devraient vraiment s'inspirer de la carrière de Pierre-Emerick»