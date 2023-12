OM : Gattuso provoque une révolution, une recrue valide

Benjamin Labrousse

Alors que l’OM avait démarré la saison par le biais d’un système à quatre défenseurs sous la houlette de Marcelino, le club phocéen semble se profiler vers un retour d’une défense à trois avec Gennaro Gattuso. Utilisé en tant que piston droit par l’Italien, Michael Murillo apprécie beaucoup ce nouveau rôle à Marseille.

L’OM en plein changement. Après de nombreux matchs à évoluer avec un système à quatre défenseurs, le club phocéen pourrait se diriger vers un système à trois derrière. Cela a notamment été le cas lors de la victoire des Phocéens face à l’OL ce mercredi (3-0). Non pas sans rappeler la formation d’Igor Tudor la saison passée, cet OM version Gennaro Gattuso permet à certains joueurs de s’illustrer.

« Cela me donne beaucoup de liberté offensive »

C’est le cas notamment pour Michael Murillo. Arrivé cet été en provenance d’Anderlecht, le Panaméen s’est livré sur son positionnement auprès de RMC Sport . « Ce qui me caractérise, c’est cette capacité offensive. Et évidemment quand on joue avec une défense à cinq - c’est d’ailleurs le cas avec ma sélection du Panama et désormais avec l’OM - cela me donne beaucoup de liberté offensive et c’est un plaisir » .

« Il exige que je reste avant tout un défenseur »