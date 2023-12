OM : Papin lâche ses vérités après la révolution

Thibault Morlain

Arrivé initialement à l’OM en tant que conseiller du président Pablo Longoria, Jean-Pierre Papin occupe aujourd’hui une nouvelle fonction. Suite à la récente restructuration du club phocéen, la légende olympienne s’est retrouvée propulsée au poste d’entraîneur de l’équipe réserve. Ce samedi, le groupe de JPP s’est d’ailleurs imposé face à l’EUGA Ardziv et suite à cette victoire, Papin a livré ses impressions.

Du côté de l’OM, Jean-Pierre Papin retrouve un poste qu’il connait bien, celui d’entraîneur. Déjà passé par le banc de touche de Strasbourg, du RC Lens et plus récemment de Chartres, JPP est désormais en charge de l’équipe réserve du club phocéen. « Jean-Pierre Papin est nommé entraineur de l’équipe réserve. Lauréat du Ballon d’Or sous le maillot de l’OM en 1991, « JPP » partagera sa riche expérience du très haut niveau et contribuera notamment à transmettre les valeurs olympiennes tout en continuant d’exercer son rôle d’ambassadeur de l’OM », expliquait récemment l’OM dans son communiqué.

« C’est une victoire qui va fédérer »

Ce samedi, en National 3, l’OM de Jean-Pierre Papin jouait face à l’EUGA Ardziv. Et pour les Phocéens, cela s’est soldé par une victoire (2-1). De quoi faire le bonheur de l’entraîneur olympien, qui a lâché, rapporté par La Provence : « C’est une victoire qui va fédérer. Tenir avec près d’un quart d’heure d’arrêts de jeu sans faire d’erreur particulière, pour une première, c’est très bien ».

« Je pense que ces joueurs avaient besoin d’un guide »