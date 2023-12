OM : Surprise, une annonce à 8M€ est lâchée

Benjamin Labrousse

Cette saison, l’OM gagne beaucoup de points du côté du Vélodrome. Faisant partie des stades les plus importants dans le paysage du football français, le Vélodrome est toutefois la propriété de la ville de Marseille. Ainsi, le club phocéen doit verser un montant annuel à la mairie pour pouvoir y résider, alors que cette somme pourrait grimper à 8M€.

L’OM et la ville de Marseille sont extrêmement liés. L’OM c’est Marseille, et inversement. Faisant partie des lieux les plus prisés de la cité phocéenne, le stade Vélodrome offre à chaque match une ambiance sulfureuse aux joueurs marseillais. Mais afin d’y résider, l’OM doit verser chaque année un loyer auprès de la municipalité de la ville. Un procédé qui revient souvent dans les débats dans l’hexagone, alors que ces dernières années, plusieurs clubs comme le PSG ou encore l’OL ont tenté de racheter leur antre auprès des mairies de Paris et de Lyon.

L’OM va devoir payer 8M€ par an pour le Vélodrome

Et alors qu’en 2017, l’OM versait 5M€ à la mairie de Marseille, ce montant avait depuis augmenté jusqu’à atteindre la somme de 6,5M€ comme le dévoile l’Équipe . Ce samedi, la municipalité de la cité phocéenne a publié un communiqué, indiquant notamment un nouvel accord avec l’OM à hauteur de 8M€. Le club français voit donc son loyer augmenter, alors que dans le même temps, le maire de Marseille Benoît Payant s’est félicité de ce partenariat renouvelé.

« La ville et son club sont indissociables »