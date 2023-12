OM : Gattuso renvoyé ? Le vestiaire vend la mèche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Gennaro Gattuso est fixé. S'il veut prolonger son aventure marseillaise d'une saison supplémentaire, le technicien italien va devoir terminer sur le podium et se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Pour l'heure, l'OM en est encore loin, mais selon Michael Murillo, le club va parvenir à atteindre ses objectifs sportifs.

Gennaro Gattuso en est pleinement conscient, son passage à l'OM pourrait prendre fin au terme de cette saison. Le deal avec Pablo Longoria est clair. Le technicien italien doit terminer sur le podium en fin de saison s'il souhaite obtenir une prolongation d'une saison. Sans quoi il quittera la formation phocéenne.

OM : «Inquiet», Gattuso lance un avertissement au vestiaire https://t.co/GZSY2bB6qo pic.twitter.com/8aFvt97VAb — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

Gattuso doit finir sur le podium

Pour l'heure, l'OM est embourbé dans le milieu du classement et est encore loin du podium. Mais interrogé par RMC Sport ce vendredi, Michael Murillo se montre optimiste. A en croire le joueur panaméen, le club marseillaise terminera à l'une des trois premières places.

L'OM va terminer sur le podium, Murillo en est convaincu