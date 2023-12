Un attaquant va débarquer à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato d'hiver ouvrira ses portes le 1er janvier, et l'OM devrait se montrer actif, notamment pour compenser les nombreux départs à la CAN puisque neuf joueurs pourraient disputer la compétition au mois de janvier. Dans cette optique, le club phocéen va déjà accueillir un joueur à savoir Luis Henrique, qui n'a pas été conservé par Botafogo où il était prêté depuis un an et demi

Comme à son habitude, l'OM devrait se montrer actif sur le mercato compte tenu du fait qu'au moins neuf joueurs pourraient prendre part à la CAN au mois de janvier, ce qui priverait le club phocéen de plusieurs joueurs importants à l'image de Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Azzedine Ounahi, Amine Harit, Chancel Mbemba, Simon Ngapandouetnbu, François Mughe et Bamo Meïté. Par conséquent, Gennaro Gattuso attend des renforts rapidement afin de pouvoir compenser ces nombreux départs.

Luis Henrique n'a pas conservé par Botafogo

Dans cette optique, l'OM pourrait bien compter sur un premier renfort dès le 1er janvier. En effet, Globoesporte révèle que Botafogo a décidé de ne pas conserver Luis Henrique. Prêté depuis un an et demi à son club formateur, l'ailier brésilien disposait d'une option d'achat qui pouvait devenir obligatoire s'il participait à 50% des minutes disputées par son club. Ce qui n'a pas été le cas. Botafogo avait un temps envisagé de tenter de négocier le montant de l'option d'achat fixé à 6,5M€. Finalement, le club brésilien n'a même pas fait d'offre à l'OM.

Un retour et puis s'en va ?

Reste désormais à savoir si l'OM va s'appuyer sur Luis Henrique. L'ailier brésilien n'a jamais convaincu à Marseille, et sort d'un prêt décevant à Botafogo où il a inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives en 59 matches. Compte tenu des nombreux départs à la CAN, Gennaro Gattuso pourrait être tenté de lui donner sa chance. A moins que Pablo Longoria ne lui trouve une porte de sortie afin de récupérer une indemnité de transfert. Affaire à suivre...