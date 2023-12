L’OM au cœur d’un scandale raciste ?

Thomas Bourseau

Aiyegun Tosin revenait de blessure pour la réception de l’OM dimanche dernier (4-2). Entré en jeu en fin de match, le Béninois n’a pas été flamboyant et a été victime d’insultes racistes sur son compte Instagram. Le FC Lorient a publié un communiqué pour condamner ces actes et soutenir son attaquant.

Sur la pelouse du FC Lorient dimanche dernier, l’OM est parvenu à remporter son troisième match de Ligue 1 de suite (4-2) après avoir corrigé l’OL (3-0) et battu le Stade Rennais (2-0) en ce début de mois de décembre. Par la même occasion, l’Olympique de Marseille a signé son premier succès à l’extérieur en championnat depuis le coup d’envoi de la saison.

Aiyegun Tosin victime de discrimination raciale après la défaite face à l’OM

Cependant, cette victoire de l’OM a engendré des insultes racistes sur les réseaux sociaux envers l’avant-centre de Lorient : Aiyegun Tosin. Le compte Instagram du Béninois a été inondé d’injures raciales à son encontre que le club breton a tenu à dénoncer ce jeudi par le biais d’un communiqué.

Après la rencontre face à l’OM, Aiyegun Tosin a été la cible de propos racistes sur son compte Instagram.Le club tient à apporter son soutien à Aiyegun et dénonce avec fermeté toutes les insultes racistes et tous les discours haineux.Communiqué➡️ https://t.co/4tqOleMgBa pic.twitter.com/rKj2MuGmgT — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) December 14, 2023

Le FC Lorient réagit et «dénonce avec fermeté toutes les insultes racistes»