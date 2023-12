L'OM a pris un gros risque au mercato

Thibault Morlain

Durant l'été, l'OM a totalement refait sa ligne d'attaque. Pablo Longoria a notamment trouvé son bonheur en Angleterre, surtout en deuxième division. Iliman Ndiaye est ainsi arrivé de Sheffield United tandis qu'Ismaïla Sarr a lui été recruté à Watford. Si Pablo Longoria n'a pas hésité à lâcher 35M€ pour eux, ce « pari » fait parler.

Cet été, les fans de l'OM se sont enflammés en voyant le recrutement réalisé par le club phocéen. Les arrivées d'Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr ont suscité de grosses attentes sur la Canebière, mais voilà que quelques mois plus tard, les deux Sénégalais n'ont pas le rendement escompté à l'OM. La marche de la Ligue 1 était-elle trop haute pour Sarr et Ndiaye, arrivés de deuxième division anglaise ?

« Un vrai pari »

Ce jeudi, pour L'Equipe , un dirigeant d'un club anglais a réagi au choix de l'OM de recruter Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Il a alors souligné le « pari » de Pablo Longoria : « Pablo aime bien suivre le Championship, mais c'est un vrai pari de choisir ce duo pour incarner l'attaque d'un club comme l'OM ».

Les doutes de l'OM sur Sarr

Pour le moment, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr sont loin d'être en réussite à l'OM. A tel point que le club phocéen aurait réfléchi à la possibilité de prêter l'ancien joueur de Watford. En effet, selon le quotidien sportif, cela aurait traversé l'esprit des dirigeants de l'OM alors que Sarr ne devrait toutefois pas bouger en janvier à cause de la CAN.