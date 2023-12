Le boss du PSG annonce le verdict pour Luis Enrique

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, la direction du PSG a décidé de remercier Christophe Galtier, et de le remplacer par Luis Enrique. Alors que le club de la capitale a hérité du groupe de la mort en Ligue des Champions, le coach espagnol a réussi à qualifier son équipe pour les huitièmes de finale. Interrogé après le dernier match de la phase de poules, Nasser Al-Khelaïfi a conforté Luis Enrique dans sa fonction d'entraineur du PSG.

Alors que le PSG est passé totalement à côté de sa deuxième partie de saison 2022-2023, Christophe Galtier a été évincé. En effet, la direction du PSG a décidé de se séparer du coach français, avant de le remplacer par Luis Enrique. Arrivé avec une philosophie de jeu offensive, le technicien espagnol a permis au club de la capitale de se qualifier pour les huitièmes de finale. Faisant partie du groupe de la mort, le PSG a validé son ticket lors du choc de ce mercredi soir sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1). En effet, l'écurie rouge et bleu (8 points) a conforté sa deuxième place, derrière le BVB (11 points), et devant l'AC Milan (8 points) et Newcastle (5 points).

Transfert de rêve, c’est la douche froide pour le PSG https://t.co/GVACPcqtvw pic.twitter.com/vFUAwoEbyA — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

«On est très heureux avec Luis Enrique»

Interrogé après le sixième et dernier match de la phase de groupes de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a profité de l'occasion pour se prononcer sur l'avenir de Luis Enrique au PSG. « On a joué avec notre niveau, notre style, et notre entraîneur Luis Enrique. On est contents de lui, de son travail, sur le style de jeu, ce qu’on veut et ce qu’on aime offensivement. On va continuer, le coach est vraiment très motivé pour faire la même chose. On a signé avec lui pour un jeu offensif. On a beaucoup d’occasions, mais c’est le foot » , a déclaré le président du PSG au micro de Canal + , avant d'en rajouter une couche auprès de RMC Sport.

«Il veut continuer comme ça et nous aussi»