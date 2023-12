En plein calvaire, un joueur du PSG reçoit un coup de pression en direct

Axel Cornic

A la veille du match de Ligue Europa face au Sheriff Tiraspol, José Mourinho a évoqué le cas de Renato Sanches, prêté depuis le début de la saison par le Paris Saint-Germain. Le milieu portugais traverse une période très compliquée à l’AS Roma, avec la presse italienne qui a même évoqué une affaire de sorcellerie et de malédiction.

Ce qui se passe avec Renato Sanches est incroyable. Handicapé par des blessure durant une grande partie de sa carrière, celui qui était considéré comme le nouveau prodige portugais n’a pas réussi à s’imposer au PSG et son prêt à l’AS Roma ne l’a pas aidé à se relancer. Pire, puisque pour le moment il n’a même pas joué 180 minutes, soit deux matchs entiers.

La « malédiction » de Renato Sanches

Ces derniers jours la situation est devenue encore plus étrange. Tout est né d’une discussion entre Renato Sanches et Jonathan Ikoné, en marge du match Fiorentina-AS Roma (1-1) du 10 décembre dernier. Le premier a en effet confié à son ancien coéquipier du LOSC : « Je ne sais pas ce qui m’arrive, j'ai l'impression que quelqu’un m’a lancé une malédiction », en évoquant ses blessures à répétition.

Une étrange histoire de sorcellerie

Seulement quelques jours après, La Repubblica a sorti un long article sur le calvaire de Renato Sanches, qui aurait vraisemblablement fait appel à une sorte de marabout ou de sorcier la saison dernière, lorsqu’il jouait au PSG. Le but était évidemment de régler ce problème de blessures qui le poursuit depuis des années. L’affaire a rapidement pris de l’ampleur, créant une petite polémique en Italie.

« Je n'ai jamais dit que j'étais allé voir une sorcière »

Au point d’obliger le principal intéressé à prendre la parole, via son compte X . « Je n'ai jamais dit que j'étais allé voir une sorcière, j'avais simplement une conversation avec mon ancien coéquipier » a expliqué le milieu du PSG et de la Roma, concernant l’échange avec Ikoné. « Nous avons échangé car nous avons toujours eu une bonne relation et ce que j'ai dit, c'est peut-être que quelqu'un m'a fait une malédiction ou quelque chose comme ça... ».

L’énorme coup de pression de Mourinho