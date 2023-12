Transfert de rêve, c’est la douche froide pour le PSG

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs buteurs du moment, Victor Osimhen a longtemps été un objectif du Paris Saint-Germain selon nos informations. Luis Campos souhaitait en effet le retrouver après l’avoir côtoyé au LOSC par le passé, mais s’est cassé les dents sur l’inflexibilité du Napoli, qui aurait désormais une énorme chance de clore les débats autour de sa star.

Grand artisan du Scudetto du Napoli après plus de 30 ans d’attente, Victor Osimhen aurait pu changer de club cet été. Nous vous avons en effet révélé que le PSG a longtemps espéré pouvoir le recruter, mais finalement cette piste n’a débouché sur rien.

« Cette histoire c'est du passé »

Elle s’est pourtant rouverte ces dernières semaines, avec des grosses tensions entre Osimhen et le Napoli. Des tensions notamment liées à une sombre affaire de vidéo TikTok, qui semble toutefois être de l’histoire ancienne. « Nous avons tout résolu, donc je suis heureux. Maintenant, je regarde vers l’avenir pour tout laisser derrière moi. Cette histoire c'est du passé » a tout récemment confié l’attaquant nigérian, d’après Mediaset .

Osimhen prêt à tourner le dos au PSG