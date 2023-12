Mbappé : Un mercato de folie au Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Jude Bellingham a transformé le Real Madrid en débarquant du Borussia Dortmund à la dernière intersaison. Le président Florentino Pérez compterait bien poursuivre sur cette voie en 2024 avec Kylian Mbappé en grande attraction du mercato estival, mais pas seulement. Explications.

Le Real Madrid semble être prêt à frapper fort en 2024. D’après les informations communiquées par Fabrizio Romano dernièrement sur The Here We Go Podcast , le profil d’Alphonso Davies serait particulièrement apprécié chez les décideurs merengue, bien déterminés à recruter un nouveau latéral gauche dans le cadre du mercato estival de 2024.

Après Davies, Joselu ?

Mais ce n’est pas tout. D’après les informations d’ As , le Real Madrid estimerait qui lui faudrait un attaquant remplaçant de qualité pour la saison prochaine. Et au vu des performances de Joselu ces derniers temps, auteur d’un doublé mardi soir sur la pelouse de l’Union Berlin (3-2), le club merengue verrait d’un très bon œil le fait de définitivement transférer Joselu en fin de saison, lui qui est prêté par l’Espanyol Barcelone.

PSG - Real Madrid : Sarkozy interpelle Mbappé ! https://t.co/QnV6NUI60M pic.twitter.com/hgq6pf5RDS — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

Mbappé en bouquet final ?