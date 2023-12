PSG : Un transfert à 35M€ plombé, l'opération se prépare

Thibault Morlain

Après avoir manqué le coche avec Endrick et Vitor Roque, le PSG a ciblé un nouveau crack brésilien. Ainsi, depuis plusieurs jours maintenant, c'est Gabriel Moscardo qui est annoncé du côté de Paris. Mais le milieu de terrain de Corinthians intéresserait également d'autres clubs, à commencer par le FC Barcelone. Et sous l'impulsion de Deco, les Blaugrana seraient en train de s'activer pour Moscardo.

Cherchant à renforcer son milieu de terrain, le PSG pourrait notamment trouver son bonheur du côté du Brésil. En effet, il a été annoncé que le club de la capitale pourrait toucher au but pour le transfert de Gabriel Moscardo. Luis Campos avouait d'ailleurs sur le joueur de Corinthians : « J’étais au Brésil pour Moscardo ? Le PSG, comme un grand club mondial, est obligé d’être informé de tous les grands talents. Je l’ai signé ? Non, si c’est signé, vous le saurez. En plus, on ne peut pas parce que le mercato n’est pas ouvert ». Néanmoins, pour le moment, rien n'est signé entre le PSG et Moscardo.

Le clan Moscardo va rencontrer Barcelone

D'ailleurs, le PSG va devoir se méfier du FC Barcelone pour le transfert de Gabriel Moscardo. Les Blaugrana seraient également dans le coup et cela pourrait prochainement bouger en ce sens. Ainsi, sur le plateau d' El Chiringuito , Juanfe Sanz a révélé à propos de Moscardo et du Barça : « Ces prochains jours, l'entourage du joueur va aussi rencontrer Deco ».

Le PSG devancé ?