Zidane à l’OM, il lâche une bombe en privé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire certaines sources, l'ère Frank McCourt à l'OM serait sur le point de prendre fin. Le propriétaire américain serait en discussion avancée avec des investisseurs saoudiens. En cas de rachat, le club marseillais pourrait entrer dans une nouvelle dimension. Longtemps désiré, Zinédine Zidane pourrait débarquer pour occuper un rôle de manager général.

David Berger, Thibaud Vézirian... Ces dernières semaines, ces journalistes ont pris la parole pour annoncer que la vente de l'OM serait imminente. Frank McCourt négocierait avec des investisseurs saoudiens et un accord pourrait être trouvé au cours du mois de janvier selon la voix de Canal +.

Révolution à l’OM, c’est validé ! https://t.co/ZV2GWQb3ZU pic.twitter.com/VYvjW18dkP — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

Zidane à l'OM en cas de rachat ?

Une vente de l'OM pourrait ouvrir le champ des possibles. Selon France-Bleu Provence , il ne serait pas impossible de voir Zinédine Zidane occuper un rôle central au sein du club marseillais. Le champion du monde 1998 aurait même donné son accord pour prendre le poste de manager général, mais seulement en cas de vente. Journaliste, Thibaud Vézirian est revenu sur cette information sur Zidane.

« Il a confirmé en privé qu’il avait des sources très fortes et très sûres »