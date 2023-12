Mbappé : Un transfert surprise est possible !

Thibault Morlain

En cas de départ du PSG à la fin de la saison, Kylian Mbappé est immédiatement annoncé du côté du Real Madrid. Pour autant, d'autres clubs auraient également un oeil sur l'international français. Ainsi, en Angleterre, il a été question d'un intérêt de Liverpool et Arsenal pour Mbappé. Et voilà que les Reds et les Gunners pourraient croire en leurs chances.

Aujourd'hui joueur du PSG, Kylian Mbappé pourrait ne plus l'être la saison prochaine. En effet, en fin de contrat, il pourrait donc partir libre s'il ne prolonge pas d'ici là. Et quand on évoque un départ de Mbappé, le Real Madrid n'est jamais très loin. Toutefois, rien n'est acté entre les deux camps, de quoi donner une chance à d'autres clubs. Ça tombe bien, Arsenal et Liverpool sont également annoncés comme des prétendants pour Kylian Mbappé.

« Arsenal a un projet attirant »

Kylian Mbappé pourrait-il alors signer ailleurs qu'au Real Madrid ? Pour CaughtOffside , Jonathan Johnson a estimé que Liverpool et Arsenal pourraient devenir des options envisageables en fonction de l'évolution du dossier Mbappé : « Actuellement, Arsenal a un projet attirant et je pense que s'il y a une offre et que le Real Madrid se retire de l'équation, alors Mbappé prendrait cela sérieusement en considération. L'intérêt de Liverpool est plus ancien et plus sérieux, mais en même temps, Liverpool traverse une phase de transition, donc aucun des deux clubs ne semble être une destination évidente pour Mbappé en ce moment. Seul le Real Madrid fait vraiment l'affaire ».

« La clé est de voir comment le Real Madrid va approcher cette opération »