PSG : Luis Enrique répond cash à la colère de Mbappé

Alexis Brunet

Le PSG a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais il n'est pas parvenu à battre le Borussia Dortmund. Un résultat qui a déplu à Kylian Mbappé, car ce dernier souhaitait aller chercher les trois points. Après la rencontre Luis Enrique a répondu à la colère de son attaquant.

Le PSG devait gagner à Dortmund pour se qualifier en huitième de finale de Ligue des champions, ou espérer un coup de pouce du destin. C'est finalement par la deuxième option que le club de la capitale a réussi à rejoindre la phase à élimination directe. Le champion de France n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 1-1 contre le Borussia, mais la victoire de l'AC Milan contre Newcastle permet aux Parisiens de croire encore un peu à leur rêve de triomphe européen.

Kylian Mbappé n'a pas aimé la fin de match de son équipe

Le PSG a donc dû se contenter d'un match nul, mais le club de la capitale a globalement dominé la rencontre en se procurant bon nombre d'occasions franches. Que cela soit par Kylian Mbappé, Bradley Barcola, ou bien Randal Kolo Muani. En fin de match, et suite au deuxième but de l'AC Milan, Luis Enrique a décidé de gérer la fin de match, et de se contenter du match nul. Un choix qui a déplu à Kylian Mbappé, qui voulait aller chercher les trois points, afin de finir premier du groupe. Après le coup de sifflet final, le champion du monde a paru agacé, et il n'aurait pas souhaité s'attarder en zone mixte.

Luis Enrique répond à Mbappé