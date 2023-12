L’OM veut boucler un transfert à 10M€, il calme tout le monde

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM a mis le paquet l'été dernier pour renforcer son secteur offensif, mais certaines recrues se montrent décevantes. Il n'est pas impossible que le club marseillais se décide à mettre la main sur un autre avant-centre dans les prochains mois. Comme annoncé par le 10Sport.com, le profil de Denis Bouanga plaît en interne. Mais Thibaud Vézirian ne se montre pas convaincu.

Arrivé l'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait ne pas être le seul Gabonais de l'OM dans les prochains mois. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, le club marseillais suit l'un de ses compatriotes, Denis Bouanga. Présent au Los Angeles FC depuis août 2022, l'ancien buteur de l'ASSE a terminé meilleur buteur de la saison régulière en MLS à 29 ans.

Bouanga surveillé par l'OM

Bouanga s'éclate loin de l'Europe, mais ses prestations ne sont pas passées inaperçues sur le vieux continent. En plus de l'OM, les Tigres de Monterrey et l'Arabie Saoudite auraient des vues sur l'attaquant, valorisé environ 10M€, à en croire nos informations. Lors de l'un de ses lives sur Twitch, Thibaud Vézirian a donné son avis sur ce dossier. Le journaliste n'est pas convaincu par cette piste. L'OM, qui pourrait disposer de moyens financiers considérables en cas de vente, devrait viser plus haut selon lui.

« Ce n’est pas un joueur pour Marseille »