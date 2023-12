Mercato : Le PSG lâche 90M€ et se plante totalement ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête de nouveaux renforts offensifs lors du dernier mercato estival, le PSG n'avait pas hésité à lâcher 90M€ pour attirer Randal Kolo Muani en provenance de l'Eintracht Francfort. Mais le buteur de l'équipe de France peine à convaincre depuis son arrivée, et les observateurs comme Daniel Riolo n'hésitent pas à parler de grosse erreur de casting.

Le PSG a-t-il vraiment bien fait de miser sur Randal Kolo Muani cet été ? Recruté pour 90M€, l'ancien joueur du FC Nantes et de l'Eintracht Francfort peine à convaincre depuis son arrivée. Auteur de seulement 5 buts en 20 matchs et surtout de performances relativement pauvres dans le jeu, le buteur de l'équipe de France est encore loin de justifier la somme investie sur son transfert. Mercredi soir, alors que le PSG jouait son avenir européen contre le Borussia Dortmund et a finalement réussi à se qualifier in-extremis pour les 8es de finale de la Ligue des Champions (1-1), Kolo Muani a une nouvelle fois rendu une pâle copie.

Un pote de Neymar va débarquer au PSG ? https://t.co/BPWodVPd5o pic.twitter.com/jMOd57WdLK — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

« Tu te dis que tu as pris une banane »

Et au micro de RMC Sport , dans l'After Foot, Daniel Riolo n'a pas manqué de tacler l'attaquant du PSG pour sa performance en Allemagne : « Kolo Muani, je me demande si ce n'est pas la pomme pourrie au milieu du panier (...) On a un problème de niveau de joueur. Son niveau interroge. Tu te dis clairement que tu as pris une banane. Il y a un vrai problème Kolo Muani », estime Riolo, qui remet donc plus que jamais en cause le recrutement de Kolo Muani au PSG.

« Tout est allé trop vite dans sa vie »