«C’est bizarre», le mercato relancé par la vente de l’OM ?

Le rêve américain pour Denis Bouanga. L'international gabonais a terminé meilleur buteur de la saison dernière et réalisé une saison solide sous les couleurs du Los Angeles FC. L'OM, qui le suit depuis plusieurs mois, pourrait tenter de le recruter selon les informations du 10Sport.com. Mais un autre journaliste émet des réserves sur ce dossier.

Présent aux Etats-Unis depuis août 2022, Denis Bouanga a pris un risque, qui s'avère, aujourd'hui, payant. Sous les couleurs du Los Angeles FC, le buteur a réalisé l'une des meilleures saisons de sa carrière. Auteur de 20 buts, l'ancien attaquant de l'ASSE a terminé meilleur buteur de la saison régulière en MLS. De quoi donner des regrets à certaines équipes européennes.

L'OM s'attaque à Denis Bouanga

L'OM, qui le suit depuis de nombreux mois, ne n'a pas effacé de sa short-list. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le club marseillais apprécie fortement son profil. Il n'est pas impossible que la formation tente de le recruter lors du prochain mercato. Al-Hilal et les Tigres de Monterrey ont également des vues sur Bouanga, valorisé entre 10 et 15M€. Lors de l'un de ses lives Twitch, Thibaud Vézirian s'est prononcé sur cette piste Bouanga. Et le journaliste n'a pas caché ses doutes. Il faut dire que pour ce dernier, l'OM serait sur le point de passer dans une autre dimension en changeant de propriétaire.

« C’est étonnant »