Mercato : L'OM a loupé un crack meilleur que Zaïre-Emery

Thibault Morlain

Buteur ce mercredi contre le Borussia Dortmund, Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune buteur français de la Ligue des Champions. Un record qui n'aura tenu que quelques minutes. En effet, le crack du PSG a été rapidement détrôné par George Ilenikhena, aujourd'hui à Anvers. Un talent qui aurait pu appartenir à l'OM...

Grâce finalement à un but de Warren Zaïre-Emery, le PSG a obtenu son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ayant trouvé le chemin des filets contre le Borussia Dortmund, WZE s'est alors offert un nouveau record de précocité. En effet, à 17 ans et 280 jours, Zaïre-Emery est devenu le plus jeune buteur français en Ligue des Champions.



Mercato : Le PSG fait une grosse annonce sur Zaïre-Emery ! https://t.co/8q8Q5bLwqR pic.twitter.com/S9e6weBpEJ — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

Un record qui dure quelques minutes pour Zaïre-Emery

Ce record n'aura toutefois appartenu au crack du PSG que quelques minutes. En effet, dans la même soirée, avec Anvers, George Ilenikhena a marqué face au FC Barcelone. Et à 17 ans et 199 jours, le Français a ainsi fait mieux que Warren Zaïre-Emery, s'offrant ainsi le record.

Ilenikhena devait signer à l'OM