«Ils sont furieux», son transfert au PSG ne passe pas !

Après une saison très réussie à l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani a finalement quitté le club allemand afin de s'engager avec le PSG qui a déboursé près de 90M€ pour boucler ce transfert dans les ultimes instants du mercato. Il faut dire que l'attaquant français a fait le forcing pour s'engager avec le club parisien. Et du côté de Francfort, on a encore du mal à digérer ce départ.

L'été dernier, le PSG n'a pas chômé pour réaliser un gros chantier dans son secteur offensif. C'est ainsi que plusieurs attaquants ont débarqué dont Randal Kolo Muani, recruté pour 90M€ dans les ultimes instants du mercato. L'international français, originaire de la région parisienne, a d'ailleurs fait le forcing pour rejoindre le club de la capitale, séchant l'entraînement à la fin de l'été afin de convaincre l'Eintracht Francfort de le vendre. Une stratégie payante, mais qui n'a évidemment pas été du goût des supporters allemands comme le rappelle Kerry Hau, journaliste pour Sport1 .

«La façon dont Randal Kolo Muani a quitté Francfort était dommage»

« Je pense qu’il est normal après une si belle saison de penser à la prochaine étape, pour des raisons sportives, mais aussi par rapport à son salaire. C’est aussi normal de se laisser tenter quand on est un joueur français et que Paris vous appelle. Mais la façon dont Randal Kolo Muani a quitté Francfort était dommage », assure le journaliste allemand dans une interview accordée à Foot Mercato , avant de revenir sur les conditions du départ de Randal Kolo Muani.

«Il n’est pas le bienvenu à Francfort»