Mercato : Un retour inattendu au PSG ? Il lâche une mise au point

Thibault Morlain

Durant l'été, le PSG a envoyé Juan Bernat en prêt du côté du Benfica Lisbonne. L'Espagnol se trouve donc aujourd'hui au Portugal, mais voilà que selon les dernières rumeurs, le latéral gauche envisagerait de faire ses valises, n'étant pas le plus heureux où il est. Bernat reviendra-t-il alors au PSG ? Son agent a été clair à ce sujet.

Neymar, Marco Verratti, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum... Les départs ont été nombreux au PSG durant l'intersaison. Opérant un grand ménage, le club de la capitale s'est séparé de plusieurs indésirables. Une liste sur laquelle on retrouve également le nom de Juan Bernat. Alors que l'Espagnol n'entrait plus vraiment dans les plans du PSG, il a été envoyé en prêt pour la saison à Benfica.

Bernat de retour au PSG ?

Juan Bernat pourrait toutefois revenir plus tôt que prévu au PSG. En effet, dernièrement, certaines rumeurs ont annoncé que l'Espagnol envisageait de quitter Benfica en janvier. Plombé par des pépins physiques, Bernat ne se sentirait pas à sa place du côté de Lisbonne. Retour donc au PSG en janvier ?

« C'est faux qu'il veuille partir »